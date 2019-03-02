رياضة | مصطفى محمد: لا أرغب في العودة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى محمد: لا أرغب في العودة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك المعار لصفوف طلائع الجيش أنه لا يرغب في العودة إلى القلعة البيضاء خلال الموسم القادم بسبب صعوبة المشاركة ووجود أكثر من لاعب بمركز الهجوم.

وأوضح اللاعب أن الأولوية لديه في الاحتراف الأوروبي خلال الموسم القادم بعدما كان قريبًا من الاحتراف في يناير الماضي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي العسكري.

وأشار مصطفي محمد إلى أنه يأمل في إيجاد عرض مناسب خلال الموسم القادم والإحتراف في إحدى الدوريات القوية.