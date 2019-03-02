رياضة | مواجهات قوية تنتظر مانشستر يونايتد في شهر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية تنتظر مانشستر يونايتد في شهر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب سولشكاير، خلال شهر مارس عددًامن المباريات النارية سواء في الدوري الانجليزي أو في دوري أبطال أوروبا. ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مواجهات شهر مارس بالنسبة لنادي يونايتد كالآتي:- - يوم 2 مارس: مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي. - يوم 6 مارس: باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. - يوم 10 مارس: آرسنال - مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي - يوم 16 مارس: ولفرهامبتون - مانشستر يونايتد في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي. - يوم 30 مارس: واتفورد - مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.