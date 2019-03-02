رياضة | 1000 جنية غرامة على لاعب المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1000 جنية غرامة على لاعب المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، بقياده إبراهيم صدقي، فرض غرامة مالية علي اللاعب محمد عبدالقادر .

وقال صدقي المدير الفني للمنيا في تصريح لـ "الخليج 365 الرياضي" بأن سبب العقوبه هي اعتراض اللاعب بشكل غير لائق عند استبداله في مباراة الإعلاميين، بالجولة العشرون، للقسم الثاني.

وكان الفريق المنياوي قد تعادل مع فريق الاعلاميين بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما علي ملعب استاد الجامعه بجامعة المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري القسم الثاني.