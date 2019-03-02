رياضة | تركي آل الشيخ يكشف عن تطبيق نادي بيراميدز 3 تقنيات حديثة في كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يكشف عن تطبيق نادي بيراميدز 3 تقنيات حديثة في كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار تركي اّل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن نادي بيراميدز أصبح أول نادي في العالم يستخدم التقنيات الحديثة في عالم كرة القدم.

وكتب تركي اّل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بيراميدز هو أول نادي في العالم يستخدم الثلاث تقنيات المتطورة الخاصة بإحدى الشركات المختصة في التحليل الرقمي لكرة القدم".