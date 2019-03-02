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رياضة | تركي آل الشيخ يكشف عن تطبيق نادي بيراميدز 3 تقنيات حديثة في كرة القدم

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كشف المستشار تركي اّل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، أن نادي بيراميدز أصبح أول نادي في العالم يستخدم التقنيات الحديثة في عالم كرة القدم.

 

وكتب تركي اّل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بيراميدز هو أول نادي في العالم يستخدم الثلاث تقنيات المتطورة الخاصة بإحدى الشركات المختصة في التحليل الرقمي لكرة القدم".

 

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