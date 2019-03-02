رياضة | 5 مباريات حاسمة لمانشستر سيتي في مارس من أجل لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات حاسمة لمانشستر سيتي في مارس من أجل لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مواصلة تحقيق الانتصارات مع فريقه خلال شهر مارس، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها الفريق. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات مانشستر سيتي في شهر مارس. 1- بورنموث / مانشستر سيتي .. يوم 2 مارس في الدوري الإنجليزي. 2- مانشستر سيتي / واتفورد .. يوم 9 مارس في الدوري الإنجليزي. 3- مانشستر سيتي / شالكة .. يوم 12 مارس في دوري أبطال أوروبا. 4- سوانزي سيتي / مانشستر سيتي .. يوم 16 مارس في كأس الاتحاد الإنجليزي. 5- فولهام / مانشستر سيتي .. يوم 30 مارس في الدوري الإنجليزي.