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رياضة | 5 مواجهات مصيرية تنتظر ليفربول وصلاح في مارس

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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ان يواصل تحقيق الانتصارات خلال شهر مارس، حيث سيخوض الفريق مباريات في جميع البطولات التي يشارك خلالها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات ليفربول في شهر مارس :-

1- إيفرتون / ليفربول .. يوم 3 مارس في .

2- ليفربول / بيرنلي .. يوم 10 مارس في الدوري الإنجليزي.

3- بايرن ميونيخ / ليفربول .. يوم 13 مارس في .

4- فولهام / ليفربول .. يوم 17 مارس في الدوري الإنجليزي.

5- ليفربول / توتنهام هوتسبير .. يوم 31 مارس في الدوري الإنجليزي.

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