رياضة | 5 مواجهات مصيرية تنتظر ليفربول وصلاح في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مواجهات مصيرية تنتظر ليفربول وصلاح في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ان يواصل تحقيق الانتصارات خلال شهر مارس، حيث سيخوض الفريق مباريات في جميع البطولات التي يشارك خلالها. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات ليفربول في شهر مارس :- 1- إيفرتون / ليفربول .. يوم 3 مارس في الدوري الإنجليزي. 2- ليفربول / بيرنلي .. يوم 10 مارس في الدوري الإنجليزي. 3- بايرن ميونيخ / ليفربول .. يوم 13 مارس في دوري أبطال أوروبا. 4- فولهام / ليفربول .. يوم 17 مارس في الدوري الإنجليزي. 5- ليفربول / توتنهام هوتسبير .. يوم 31 مارس في الدوري الإنجليزي.