رياضة | 6 مباريات حاسمة تنتظر برشلونة في شهر "مارس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات حاسمة تنتظر برشلونة في شهر "مارس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق برشلونة الاسباني 6 مباريات نارية في مختلف البطولات خلال شهر "مارس" الجاري، ستكون حاسمة للفريق الكتالوني بنسبة كبيرة، وسوف يبدأها بمواجهة قوية ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في الدوري الاسباني غدًا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير المباريات المنتظرة لبرشلونة خلال شهر مارس:-

- 2 مارس .. ريال مدريد × برشلونة (الدوري الاسباني)

- 6 مارس .. برشلونة × جيرونا (السوبر الكتالوني)

- 9 مارس .. برشلونة × رايو فاليكانو (الدوري الاسباني)

- 13 مارس .. برشلونة × ليون (دوري أبطال أوروبا)

- 17 مارس .. ريال بيتيس × برشلونة (الدوري الاسباني)

- 31 مارس .. برشلونة × اسبانيول (الدوري الاسباني)

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، كما تأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس ملك أسبانيا، بعدما تجاوز عقبة غريمه التقليدي ريال مدريد بالفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا أصبح برشلونة قريبًا من التأهل لدور الثمانية بعدما اقتنص تعادلًا ثمينًا من فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت بـ"فرنسا" ويحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب للتأهل رسميًا.