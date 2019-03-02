رياضة | 5 مباريات قوية وثأرية تنتظر ريال مدريد خلال شهر "مارس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات قوية وثأرية تنتظر ريال مدريد خلال شهر "مارس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون فريق ريال مدريد الاسباني على موعد مع 5 مباريات نارية خلال شهر "مارس" في بطولتي الدوري الاسباني، ودوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما ودع منافسات كأس ملك اسبانيا على يد غريمه التقليدي برشلونة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" المباريات المنتظرة لريال مدريد في شهر "مارس":-

- 2 مارس .. ريال مدريد × برشلونة (الدوري الاسباني)

- 5 مارس .. ريال مدريد × أياكس ( دوري أبطال أوروبا)

- 10 مارس .. بلد الوليد × ريال مدريد (الدوري الاسباني)

- 16 مارس .. ريال مدريد × سيلتا فيجو (الدوري الاسباني)

- 31 مارس .. ريال مدريد × ويسكا (الدوري الاسباني)

ويسعي ريال مدريد للثأر من هزيمته أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، بالفوز عليه في المباراة التي ستجمعهما غدًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الدوري الاسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 48 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة، ولكنه يتمسك بالأمل في المنافسة على لقب "الليجا" بالموسم الحالي، بينما اقترب الفريق الملكي من الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعدما فاز على فريق أياكس الهولندي 2-1 ذهابًا ويحتاج للتعادل أو الفوز إيابًا لحسم تأهله رسميًا.