رياضة | 4 مباريات نارية تنتظر الأهلي في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات نارية تنتظر الأهلي في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي 4 مباريات قوية خلال شهر مارس الجاري ما بين بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي في شهر مارس الجاري.

ويبدأ الأهلي مبارياته في مارس بمواجهة فريق بتروجت محلياً يوم 4 مارس الجاري في الدوري الممتاز.

ثم يخوض الأهلي مباراته أمام فيتا كلوب الكونغولي يوم 9 مارس الجاري في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في عقر دار الأخير.

ويتقابل الأهلي مع شبيبة الساورة الجزائري يوم 16 مارس الجاري في القاهرة بدوري أبطال إفريقيا أيضاً.

وينهي الأهلي مواجهاته في مارس بموقعة الزمالك الغريم التقليدي يوم 30 مارس في بطولة الدوري الممتاز.