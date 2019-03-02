رياضة | 4 مباريات مصيرية تنتظر الزمالك في مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات مصيرية تنتظر الزمالك في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر فريق الكرة بنادي الزمالك خلال شهر مارس الجاري 4 مباريات من العيار الثقيل وحاسمة سواء في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أو بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواجهات فريق الزمالك في بطولتي كأس الكونفدرالية الإفريقية وبطولة الدوري الممتاز.

ويبدأ الزمالك شهر مارس بمواجهة فريق بتروأتلتيكو الأنجولي يوم الأحد المقبل 3 مارس في إياب الجولة الرابعة بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وانتهى لقاء الزمالك وبطل أنجولا باستاد برج العرب بالإسكندرية بتعادل الفريقين إيجابياً بهدف لكل منهما.

ثم يخوض الزمالك مباراة قوية أمام جورماهيا الكيني يوم 10 مارس الجاري في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية أيضاً بالقاهرة بعد الخسارة منه في لقاء الذهاب بأربعة أهداف لهدفين في ضربة البداية.

ثم يخرج الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الجزائري يوم 17 مارس الجاري في عقر دار الأخير في الكونفدرالية أيضاً، وتعادل الزمالك مع بطل الجزائر بهدف لكل منهما في برج العرب.

ويختتم الزمالك مباريات شهر بموقعة القمة أمام الأهلي الغريم التقليدي ببطولة الدوري الممتاز يوم 30 مارس الجاري في بطولة الدوري الممتاز.