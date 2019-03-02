رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 1 مارس.. استبعاد 6 لاعبين أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 1 مارس.. استبعاد 6 لاعبين أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره ريال مدريد مساء السبت ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الاسباني، وستكون مباراة نارية بعد خسارة الملكي من البارسا في نصف نهائي كأس الملك منذ أيام قصيرة.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 1/3/2019:

1- أنباء سارة من مران ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

شارك الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الاسباني في تدريبات فريقه بشكل طبيعي، بعدما عانى من إصابة في الركبة خلال لقاء كلاسيكو الكأس الأربعاء الماضي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كل الأمور تشير إلى جاهزية فاران، وإمكانية سولاري الاعتماد عليه غدًا،في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة خاصًة وأن ناتشو لن يشارك بسبب الإيقاف.

2- راكيتيتش: برشلونة الأفضل.. ولا أتمنى التوفيق لريال مدريد

أشار الكرواتي إيفان راكيتتش، نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، إلى أن فريقه يريد أن يثبت للعالم بأنه الفريق الأفضل.

وقال راكيتتش في تصريحات صحفية: "علاقتي مع لوكا مودريتش جيدة و دائماً اتمنى له الأفضل، له شخصياً وليس لفريقه "يضحك".

3- برشلونة يقترب من ضم موهبة سرقسطة

يواصل نادي برشلونة الإسباني، تركيزه على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني، بالتعاقد مع لاعب مميز في مركز خط الهجوم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" المدريدية، فإن البارسا يتابع عن قرب موهبة فريق ريال سرقسطة، المهاجم الشاب سورو، والذي يبلغ من العمر 19 سنة.

4- قائمة ريال مدريد لموقعة برشلونة.. عودة إيسكو واستبعاد 3 لاعبين

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستواجه برشلونة، مساء غدًا، السبت، على معلب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان

خط الدفاع: كارفاخال، فابيخو، راموس، فاران، مارسيلو، ريجليون

خط الوسط: سيبايوس، فالفيردي، أسينسيو، كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو

خط الهجوم: بنزيمة، بيل، فاسكويز، فينسيوس جونيور، ماريانو دياز

وشهدت القائمة عودة إيسكو وماريانو دياز وفابيخو من جديد بعد استبعاد الثلاثي من قائمة كلاسيكو الكأس يوم الأربعاء الماضي فيما استبعد المدرب يورنتي للإصابة وإبراهيم دياز وأودريوزولا بقرار فني وناتشو للإيقاف

5- تعديل وحيد على تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني استقر على إجراء تغيير وحيد في تشكيلة كلاسيكو الدوري المقبلة أمام ريال مدريد غدًا السبت بملعب البرنابيو.

وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن فالفيردي قرر منح فرصة المشاركة الأساسية لنجم الفريق آرثر ميلو على حساب سيرجي روبيرتو.

6- قائمة برشلونة لموجهة ريال مدريد

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه، التي ستواجه ريال مدريد مساء غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وشهدت القائمة عودة المدافع الكولومبي موريلو بعد استبعاده من قائمة الكلاسيكو في الكأس يوم الأربعاء الماضي، فيما استبعد فالفيردي 6 لاعبين وهم ثنائي الدفاع توديبو فيرمايلين ولاعب الوسط رافينيا بالإضافة إلى بواتينج وسامبر والحارس الثالث بينيا. وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: حراسة المرمي: تير شتيجن، سيلسين خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، روبيرتو، أومتيتي، موريلو خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، ألينا، فيدال خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، مالكوم، كوتينيو الجدير بالذكر أن فالفيردي سيكون مضطر لاستبعاد لاعب واحد من القائمة قبل انطلاقة المابراة لإغلاق القائمة عند 18 لاعب.

7- برشلونة يسخر من أفضل لاعب في العالم بسبب "ميسي"

سخرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني، من النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بصورة غير مباشرة.

ونشر الحساب الرسمي للبلوجرانا، والموجه باللغة العربية، صورة لليونيل ميسي ويظهر خلالها يد مودريتش، ممسكة بقميص قائد البلوجرانا.

ووجه حساب البارسا سؤالاً: "محاولة فاشلة لإيقافه؟ أم رغبة جامحة في نيل قطعة من قميص لا يُقدَّر بثمن؟".

والتقطت الصورة خلال المباراة الأخيرة والتي انتهت لصالح البارسا بثلاثية نظيفة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بمنافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

8- برشلونة يحسم مصير راكيتيتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لحسم مصير نجمه الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش، بعد ظهور أنباء تفيد برغبته في الرحيل.

وبحسب ما ذكرته "TMW" فإن نادي برشلونة قدم عرض تجديد لنجمه إيفان راكيتيتش، ليتم إغلاق هذا الملف خلال الفترة القليلة القادمة.

9- تقارير.. فالفيردي يستقر على تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

وجاءت تشكيلة الفريق الكتالوني على النحو التالي :-

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا

الوسط: سيرجيو روبرتو – بوسكيتس – راكيتيتش

الهجوم: ديمبلي – ميسي – سواريز

10- سولاري يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأن مواجهة برشلونة غدًا في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني فرصة للرد على الخسارة من البلوجرانا بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا.

وقال سولاري في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية : "ريال مدريد يعمل على تصحيح الأخطاء والتي وقع فيها يوم الأربعاء الماضي في بطولة كأس ملك إسبانيا ودائمًا ريال مدريد يدخل أي مباراة من أجل الفوز بها".

وأضاف : "سنواجه برشلونة بحماس وقوة وروح المباراة السابقة للثأر والفوز واجتهدنا لنكون في نهائي كأس ملك إسبانيا ولكنها كرة القدم، يجب أن نقبل الهزيمة".