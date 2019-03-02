اونلاين | بث مباشر beIN CONNECT مباراة الاسماعيلي ضد شباب قسنطينة عبر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر beIN CONNECT مباراة الاسماعيلي ضد شباب قسنطينة عبر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شووت Ismaily مباراة Ismaily, مشاهدة الاسماعيلي في Ismaily, مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة, مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة لايف بث مباشر, مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة كورة لايف, الاسماعيلي ضد قسنطينة, الاسماعيلي وشباب قسنطينة دوري ابطال افريقيا عرب هوست, مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة, شاهد مباراة الاسماعيلي, الاسماعيلي وشباب قسنطينة, توقيت مباراة الاسماعيلي, الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر, مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر, مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة, بث مباشر لمباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة, بث الاسطورة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة الوطن, بث مباشر مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة الدستور, بث مباشر مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة اخبار اليوم, بث مباشر مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة

أنهى الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مساء الجمعة آخر استعداداته لملاقاة شباب قسنطينة على ملعب الشهيد محمد حملاوى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى القسنطينى مساء غدًا السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ووضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، لمساته النهائية لهذه المواجهة بعدما ركز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وكان ” سيدومير ” قد عقد إجتماعًا مع لاعبيه وطالبهم بضرورة بذل أقصى ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الجزائرى.

وشهد المران حضور المستشار محمد الكليه رئيس بعثة الفريق ونائبه محمد خلف بالإضافة إلى السماح لبعض القنوات الفضائية لإلتقاط جزء من التدريب.

كما أكد البلجيكى سيدومير يانفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى، صعوبة مواجهة فريقه ضد شباب قسنطينة الجزائرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الجمعه فى حضور باهر المحمدى مدافع الدراويش.

ويحل الفريق الأصفر ضيفًا على النادى القسنطينى مساء غدًا السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتابع أنه لا بديل سوى الفوز فى هذة المباراة لضمان الحفاظ على حظوظ فريقه فى المنافسة لخطف أحد بطاقتين التأهل للدور التالى.

وأضاف أن فريقه يعانى بسبب ضغط المباريات ولكن الجهاز الفنى تعامل بشكل احترافى لتجنب ارهاق أو اجهاد اللاعبين.

وأوضح ” سيدومير ” أن أى مدرب يعرب عن حزنه لغياب لاعب بقدرات ” محمود متولى ” فى مثل هذه المباريات ولكن باقى زملائه جاهزين لتلك المواجهة.

ويمكنكم متابعينا مشاهدة البث المباشر لمباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة قبل انطلاق اللقاء بقليل..

