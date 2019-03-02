اونلاين | (كورة ستار) مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة (بث مباشر) اليوم السبت 2 / 3 / 2019 (كورة ستار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (كورة ستار) مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة (بث مباشر) اليوم السبت 2 / 3 / 2019 (كورة ستار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الإسماعيلي وشباب قسنطينة ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، لقاء الإياب بالجولة الرابعة من دور المجموعات، ويأمل الفريق المصري في تحقيق إنتصار من أجل ثلاثة نقاط هامة للغاية تعيده للمنافسه من جديد، بينما يأمل النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، في الفوز من أجل حسم التأهل النهائي إلي الدور المقبل بعد أن نجح في اللقاء السابق بتحقيق تعادل هام للغاية علي ملعب الفريق المصري، بعد هدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

تنطلق المواجهة بين فريقي الإسماعيلي وشباب قسنطينة في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

أنهى الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مساء الجمعة آخر استعداداته لملاقاة شباب قسنطينة على ملعب الشهيد محمد حملاوى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى القسنطينى مساء غدًا السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ووضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة البلجيكى سيدومير يانفيسكى، لمساته النهائية لهذه المواجهة بعدما ركز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وكان ” سيدومير ” قد عقد إجتماعًا مع لاعبيه وطالبهم بضرورة بذل أقصى ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الجزائرى.

وشهد المران حضور المستشار محمد الكليه رئيس بعثة الفريق ونائبه محمد خلف بالإضافة إلى السماح لبعض القنوات الفضائية لإلتقاط جزء من التدريب.

كما أكد البلجيكى سيدومير يانفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى، صعوبة مواجهة فريقه ضد شباب قسنطينة الجزائرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الجمعه فى حضور باهر المحمدى مدافع الدراويش.

ويحل الفريق الأصفر ضيفًا على النادى القسنطينى مساء غدًا السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتابع أنه لا بديل سوى الفوز فى هذة المباراة لضمان الحفاظ على حظوظ فريقه فى المنافسة لخطف أحد بطاقتين التأهل للدور التالى.

وأضاف أن فريقه يعانى بسبب ضغط المباريات ولكن الجهاز الفنى تعامل بشكل احترافى لتجنب ارهاق أو اجهاد اللاعبين.

وأوضح ” سيدومير ” أن أى مدرب يعرب عن حزنه لغياب لاعب بقدرات ” محمود متولى ” فى مثل هذه المباريات ولكن باقى زملائه جاهزين لتلك المواجهة.

ويمكنكم متابعينا مشاهدة البث المباشر لمباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة قبل انطلاق اللقاء بقليل..