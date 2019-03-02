اونلاين | يلا شوت - مشاهدة مباراة (مانشستر يونايتد وساوثهامتون) بث مباشر 2-3-2019 - كورة ستار - كل حصري - كورة لايف اون لاين

لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون، في إطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، السبت 2-3-2019.

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون، التي تقام على ملعب "أولد ترافورد"، على قنوات "بي إن سبورتس"، الساعة 5 مساءً.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بالدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 55 نقطة، أما ساوثهامتون يحتل المركز الـ17 برصيد نقاط 27.

سيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون اليوم، فضائياً عبر قنوات بي إن سبورت 8، وذلك لأن هذه القنوات، هي المالك الوحيد لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القنوات المشفرة عن طريق الإشتراك من القناة أو عن طريق أقرب موزع لديك.