اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون 2 مارس في الدوري الإنجليزي | يلا شوت | KORA LIVE | كورة اون لاين

وتتركز الأنظار مجدداً على مانشستر يونايتد المتجدد والذي يستقبل ساوثهامبتون السابع عشر بعد فوز جيد على أرض كريستال بالاس 3-1، بينها ثنائية للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الباحث عن استعادة موقعه الأساسي في التشكيلة.

ولا يزال يونايتد، خامس الترتيب بفارق نقطة عن أرسنال الرابع، مستمراً في عودته الرائعة بعد الانفصال عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو وتعيين النرويجي أولي غونار سولسكاير في كانون الأول/ديسمبر الماضي.