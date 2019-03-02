اونلاين | Man City بث مباشر.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث 2 مارس KORA STAR | يلا شوت | رابط مباراة مانشستر سيتي

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نوفر لكم رابط البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

في مثل هذا الوقت من الموسم الماضي، كان مانشستر سيتي يسير بثبات نحو لقب قياسي قتل الدراما والحماس في البريميرليغ.

لكن بعد 12 شهراً، دخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في صراع ناري مع ليفربول، واستعاد توازناً فقده في نهاية العام المنصرم بفوزه 8 مرات في آخر تسع مباريات.

ويدرك سيتي أنّ فوزه على أرض بورنموث السبت سيضعه مؤقتاً في الصدارة بفارق نقطتين عن ليفربول، قبل أن يقوم الأخير برحلته القريبة داخل المدينة الأحد.

وتوقع غوارديولا الذي فاز فريقه على وست هام منتصف الأسبوع بركلة جزاء لهدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، تغييرات في الصدارة "أمور كثيرة قد تحصل قبل 10 مباريات، أعتقد بأننا سنهدر النقاط، ليفربول سيهدر النقاط، لذا سننتظر حتى النهاية".