اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإنجليزي| يلا شوت | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإنجليزي| يلا شوت | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بورنموث Vs مانشستر سيتي. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 29). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : فيتنس فيرست ستديوم . المعلق : أحمد الطيب . نتيجة مباراة الذهاب : مانشستر سيتي (3-1) بورنموث. موعد المباراة : 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 5:00 مساءاً بتوقيت مصر . 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 6:00 مساءاً بتوقيت العراق . 5:00 مساءاً بتوقيت السودان . 6:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 4:00 مساءاً بتوقيت تونس . 4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 4:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 6:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 6:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 6:00 مساءاً بتوقيت قطر. 3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . نقدم لكم البث المباشر - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، في المباراة التس ستجمع الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.