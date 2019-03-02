اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإنجليزي| يلا شوت | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإنجليزي| يلا شوت | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بورنموث Vs مانشستر سيتي.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 29).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : فيتنس فيرست ستديوم .
المعلق : أحمد الطيب .
نتيجة مباراة الذهاب : مانشستر سيتي (3-1) بورنموث.
موعد المباراة :
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .