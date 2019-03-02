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اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم السبت 2 مارس في الدوري الإنجليزي| يلا شوت | كورة لايف

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نقدم لكم البث المباشر - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، في المباراة التس ستجمع الفريقين اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

بورنموث Vs مانشستر سيتي. 

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 29).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : فيتنس فيرست ستديوم .

المعلق : أحمد الطيب .

نتيجة مباراة الذهاب : مانشستر سيتي (3-1) بورنموث.

موعد المباراة : 

6:00 مساءاً بتوقيت .

5:00 مساءاً بتوقيت مصر .

5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:00 مساءاً بتوقيت العراق .

5:00 مساءاً بتوقيت السودان .

6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:00 مساءاً بتوقيت تونس .

4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:00 مساءاً بتوقيت قطر.

3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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