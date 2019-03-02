انت الان تتابع تفاصيل خبر العربي القطري يقتنص فوزاً مثيراً من السيلية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 12:46 صباحاً - حقق النادي "العربي" فوزاً ثميناً على السيلية بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة في استاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، في إطار مباريات الجولة الـ18 من الدوري القطري.

وسجل أهداف العربي كل من العاجي ويلفريد بوني "هدفين"، والإسباني فيكتور فازكيز في الدقائق 11 و78 و80، في حين أحرز هدفي السيلية كل من الإيراني مرتضي كنجي مدافع العربي بالخطأ في مرماه، وعبد القادر ألياس في الدقيقتين 52 و61.

جاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها، وتبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، لكن غلبة الأهداف كانت لمصلحة العربي.

وارتفع رصيد العربي بهذا الفوز إلى 27 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد السيلية عند 31 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.