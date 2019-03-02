انت الان تتابع تفاصيل خبر ضربة كاسيميرو تُغيِّب راموس عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 12:46 صباحاً - كشف تقرير صحفي إسباني أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، قد يضع فريقه في ورطة خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليغا.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن راموس مهدد بعدم المشاركة في المباراة بسبب معاناته من آلام في الركبة، مشيرة إلى أنه سيخضع لفحص طبي غداً السبت.

وتعود إصابة راموس إلى اصطدامه بزميله البرازيلي كاسيميرو، خلال كلاسيكو الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي انتهى بفوز البارسا 3-0.

وبحسب الصحيفة كان يجب أن يحصل راموس على علاج سريع للكدمة في الملعب، كي يتمكن من الاستمرار في مباراة كلاسيكو الكأس.

وسيضع راموس مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري في ورطة، لا سيما أن ناتشو سيغيب عن المباراة للإصابة، في حين يعاني رافائيل فاران من مشاكل بدنية تهدد خوضه للمواجهة هو الآخر.