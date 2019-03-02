بطولة إسبانيا: جيرونا يزيد محن رايو فايكانو

زاد جيرونا محن مضيفه رايو فايكانو عندما تغلب عليه 2-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين جيرونا بفوزه إلى مهاجمه الدولي الأوروغوياني كريستيان ستوياني الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 30 و85 رافعا رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وصعد جيرونا إلى المركز الثاني عشر مؤقتا برصيد 31 نقطة بعدما حقق فوزه السابع هذا الموسم والثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة بعد 4 هزائم متتالية.

في المقابل، تجمد رصيد رايو فايكانو عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بخسارته الخامسة تواليا والخامسة عشرة هذا الموسم.

وتستكمل المرحلة غدا السبت بلقاءات إسبانيول مع بلد الوليد، وفياريال مع ألافيس، وهويسكا مع إشبيلية، وريال مدريد مع برشلونة، والأحد بلقاءات إيبار مع سلتا فيغو، وريال بيتيس مع خيتافي، وريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، وفالنسيا مع أتلتيك بلباو، على أن تختتم الإثنين بلقاء ليغانيس مع ليفانتي.

