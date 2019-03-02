انت الان تتابع متعب: الشحات وجيرالدو لم يقدما الأفضل لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٢ مارس ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص
كشف عماد متعب مهاجم الأهلي السابق أن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأحمر يقدم عروضاً جيدة، لكن هذا لا يقلل على الإطلاق من قدرات صالح جمعة الذي سيكون له دور مؤثر في مباريات الأهلي في المرحلة المقبلة من وجهة نظره لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية لا يختلف عليها إثنان. وقال متعب في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة:" بالصدفة شاهدت صالح جمعة قبل أيام ولم أعرفه بسبب الفورمة التي وصل لها، بعدما أنقص وزنه بشكل ملحوظ، مشدداً على أنه طلب من صالح عدم اليأس والتدريب بقوة لأنه عندما سيحصل على الفرصة لا بد أن يستغلها بشكل مميز".
وأوضح نجم الأهلي السابق أن أحد اسباب ظهور الأهلي بشكل جيد في المباريات الماضية الروح التي يلعب بها الفريق، مشيراً إلى أن الأداء لم يصل إلى المرحلة التي ينتظرها عشاق الأهلي، لكنه يتطور تدريجياً بصرف النظر عن النتائج التي تحققت في المباريات الأخيرة.وشدد متعب على أن عودة أجايي أضافت كثيراً لأداء الأهلي
وأوضح نجم الأهلي السابق أن أحد اسباب ظهور الأهلي بشكل جيد في المباريات الماضية الروح التي يلعب بها الفريق، مشيراً إلى أن الأداء لم يصل إلى المرحلة التي ينتظرها عشاق الأهلي، لكنه يتطور تدريجياً بصرف النظر عن النتائج التي تحققت في المباريات الأخيرة.
وشدد متعب على أن عودة أجايي أضافت كثيراً لأداء الأهلي الهجومي لأن اللاعب يمتلك ذكاء وقدرات مختلفة، فهو قادر على مساعدة الفريق واللعب بشكل جماعي، بخلاف قدراته الفردية على احراز الأهداف وصناعتها لزملائه في توقيتات صعبة.
واختتم هداف الأهلي والمنتخب الوطني تصريحاته قائلأً:"جيرالدو وحسين الشحات لم يقدما الأفضل بعد، وفي حاجة لبعض الوقت من أجل الوصول إلى أفضل حالاتهم الفنية والجماهير مطالبة بالصبر عليهم بعض الشئ لأنهما يمتلكان إمكانيات جيدة".
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