انت الان تتابع لاعب أياكس يحذر «راموس» من الندم قبل مواجهة الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ م

حذر فرينكي دي يونج، لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي، المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، من الندم حال إقصاء الأخير من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعمد راموس الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب بين الفريقين، للغياب عن جولة الإياب، نظراً لفوز الريال ذهابا بنتيجة 2-1، معتقدا أن الأمور قد حسمت لصالح ريال مدريد في اللقاء الذي أقيم في العاصمة الهولندية. وتعرض المدافع الإسباني للإيقاف مباراتين، بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب تعمد اللاعب الحصول على البطاقة، ليغيب عن ذهاب ربع النهائي حال تأهل فريقه.

وقال فرينكي دي يونج في تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، إن غياب سيرجيو راموس عن جولة الإياب يمنح أياكس أملا في تجاوز ريال مدريد في عقر داره، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا. وأضاف اللاعب الدولي الهولندي قائلاً: "ربما يندم حينها راموس على ما فعله". يذكر أن دي يونج سينضم إلى برشلونة