انت الان تتابع بسبب عمولات وكلاء اللاعبين.. أزمة جديدة في يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م
بدأت كواليس المبالغ الضخمة التي أنفقها نادي يوفنتوس الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وما أحاط بها من عمولات حصل عليها وكلاء اللاعبين، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة قلبت الدنيا رأسا على عقب على المستوى الجماهيري بعد رحيل النجم البرتغالي عن النادي الملكي، لكنها أحدثت ضجيجا أكبر على المستوى القريب من اليوفي بسبب اعتراض عمال شركة FIAT على الصفقة الضخمة. نادي "السيدة العجوز" ضم اللاعب الدولي البرتغالي في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو، ليصبح الأغلى في تاريخه، بعدما جلبه من ريال مدريد الإسباني.
وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن اليوفي أنفق 37 مليون يورو على عمولات وكلاء اللاعبين، بعد إبرام صفقتي كريستيانو رونالدو وإيمري كان القادم من ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي، ما ينذر بحدوث أزمة جديدة. ورغم تعاقد اليوفي مع كان في صفقة انتقال حر، فإن النادي الإيطالي دفع 15.86 مليون يورو عمولة لوكيل اللاعب
وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن اليوفي أنفق 37 مليون يورو على عمولات وكلاء اللاعبين، بعد إبرام صفقتي كريستيانو رونالدو وإيمري كان القادم من ليفربول الإنجليزي في الصيف الماضي، ما ينذر بحدوث أزمة جديدة.
ورغم تعاقد اليوفي مع كان في صفقة انتقال حر، فإن النادي الإيطالي دفع 15.86 مليون يورو عمولة لوكيل اللاعب الألماني.
ولم تكلف عمولة خورخي مينديز، وكيل رونالدو، أكثر مما دفعه يوفنتوس لوكيل كان، حيث تحصل البرتغالي على 11.5 مليون يورو فقط.
وحصل وكيل البوسني ميراليم بيانيتش على عمولة بقيمة 2.22 مليون يورو، بعد توقيع اللاعب على عقد جديد حتى يونيو 2023.
وبعد عودة المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي لليوفي، اكتفى وكيل اللاعب بالحصول على عمولة بلغت 200 ألف يورو فقط.
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