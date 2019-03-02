الان تتابع “لا يمكننا فعل شيء سوى التصفيق”.. مدرب الاتحاد يشيد بـ”صاروخ السومة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، إن هدف التعادل الذي سجله لاعب الأهلي عمر السومة في شباك فريقه “استثنائي” و لايمكن فعل شيء أمامه سوى التصفيق له.
وخيم التعادل الإيجابي 1/1 على ديربي جدة الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب “الجوهرة”،ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين لدوري كأس الأمير
محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
وأوضح سييرا أن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية وكان بإمكانه تحقيق الفوز، لولا سوء الحظ في بعض الكرات.
وأشاد سييرا بلاعبي فريقه عقب الأداء الذي قدموه في المباراة، حيث قال: “الاستمرار على هذا المستوى هو الأهم ، ومع عودة الغائبين عن الفريق، أعد الجماهير بأن نقدم مستوى أفضل”.
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