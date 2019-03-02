الامارات | روكليتش بطلاً للمرحلة السادسة لـ «طواف الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن روكليتش بطلاً للمرحلة السادسة لـ «طواف الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز أمس، السلوفيني بريموز روكليتش دراج فريق جامبو فيزما الهولندي، لقب المرحلة السادسة في طواف الإمارات، بعدما قطع 180 كلم في زمن 4:15:39 ساعات، ليقترب كثيراً من التتويج بلقب النسخة الأولى من المسابقة العالمية، بعدما عزز صدارته للترتيب العام عقب نهاية ست مراحل، حيث وصل إلى 31 نقطة بزمن 23:09:38 ساعة.

وجاء تتويج روكليتش في واحدة من أصعب المراحل، خصوصاً وقد جرى جزء من منافساتها على جبل جيس برأس الخيمة، وعلى ارتفاع

1900 متر فوق سطح البحر، وفي درجة حرارة وصلت إلى تسع درجات مئوية. وفي بقية مراكز مرحلة أمس، حل الهولندي توم دومولين دراج فريق سانويب الألماني ثانياً، فيما عاد المركز الثالث للفرنسي ديفيد غودو من فريق غروباما.

وفي الترتيب العام للطواف بعد انتهاء المرحلة السادسة، حل خلف السلوفيني روكليتش، الإسباني أليخاندرو فالفيردي دراج فريق موفيستار ثانياً بفارق 31 ثانية، وفي المركز الثالث، الفرنسي غودو بفارق 44 ثانية.

وقام الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، بتتويج السلوفيني روكليتش بطل المرحلة السادسة، بحضور سميع الدين صديقي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، كما توّج الشيخ محمد بن كايد القاسمي، وعمر البنا مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية، روكليتش بالقميص الأحمر الذي يمنح لمتصدر ترتيب الزمن برعاية طيران الإمارات، وتوّج أمين عام مجلس دبي رئيس اللجنة المنظمة، سعيد حارب، والعقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، الروسي كوريانوف من فريق غازبروم بالقميص الأخضر لمتصدر ترتيب النقاط برعاية أدنوك، وقام محمد القاسم المدير التنفيذي للعمليات بشركة نخيل، وأحمد الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفرنسي غودو بالقميص الأبيض لأصغر متسابق برعاية نخيل، كما قام أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات الهوائية، وهاشم الهاشمي من طيران أبوظبي بتسليم القميص الأسود الخاص بالسرعة للدراج الروسي كوريانوف برعاية طيران أبوظبي. وكان الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ورئيس سلطة منطقة عجمان الحرة، قد أعطى شارة الانطلاقة للمرحلة. وعبر روكليتش عن سعادته بتحقيقه لقب المرحلة، وقال في تصريحات صحافية: «أخيراً استطعت أن أنهي السباق أولاً، وقد أظهر جميع الدراجين أنهم أقوياء للغاية طوال مدة السباق، والحقيقة أن تخطي خط النهاية في الصدارة ظل هاجساً بالنسبة لي في ظل الصعوبات التي واجهتها خلال المرحلة»، لافتاً إلى أن تصنيفه العالي ساعده كثيراً ورفع من روحه المعنوية، من أجل الوصول إلى خط النهاية ومواصلة المشوار نحو لقب طواف الإمارات.

«الإمارات» في صدارة الفرق

تصدر فريق الإمارات الترتيب العام للفرق بزمن 12:47:24 ساعة، وجاء فريق بورا الألماني ثانيا بالزمن نفسه 12:47:24 ساعة، وحل فريق أستانا الكازاخستاني في المركز الثالث بـ12:48:49 ساعة، ثم فريق لامونديال الفرنسي بـ12:50:05 ساعة، ثم «سي سي سي» البولندي في المركز الخامس بـ12:50:10 ساعة. ويحقق فريق الإمارات من خلال دراجيه المشاركين في الطواف نتائج مميزة حتى الآن، وبعد مرور ست مراحل من الحدث العالمي، في نسخته الأولى.

إصابة بليغة لدرّاج فريق سكاي

تعرض دراج فريق سكاي، الإيطالي جياني موسكون، لإصابة بليغة جراء سقوطه، فأصيب بكدمات وجروج في قدميه ويديه، لكنه أصرّ على مواصلة السباق رغم صعوبة تحكمه في الدراجة.

Advertisements

المرحلة الختامية في دبي اليوم

يصل طواف الإمارات إلى محطته الختامية اليوم، وهي المرحلة السابعة «مرحلة دبي»، وتبدأ الساعة 1:10 ظهراً من أمام سفاري دبي، وتبلغ مساحتها الإجمالية 145 كلم، حيث من المتوقع أن تنتهي عند الساعة 4:40 أمام منطقة سيتي ووك. ويجوب الدرّاجون في هذه المرحلة كل مناطق دبي القديمة والحديثة، قبل حفل التتويج وختام الطواف في نهاية السباق.

31

نقطة للدراج

السلوفيني روكليتش

في صدارة الترتيب

بزمن 23:09:38

ساعة.