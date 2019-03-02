الامارات | الجزيرة يستعيد ثقة الجمهور والمركز الثالث بالفوز على عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستعيد ثقة الجمهور والمركز الثالث بالفوز على عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الجزيرة ثقة جمهوره، وتغلب على فريق عجمان بثلاثة أهداف دون رد، أمس، على استاد محمد بن زايد في الجولة الـ17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول بتقدم الجزيرة بهدف واحد دون رد، أحرزه البرازيلي ليوناردو بيريرا في الدقيقة 24، بتسديدة قوية سكنت شباك حارس المرمى، بعد مراوغة ناجحة للدفاع من الجهة اليسرى.

وفي الشوط الثاني، أضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 70، بتسديدة رائعة من داخل المنطقة على يمين الحارس، بعد أن ارتدت إليه من دفاع عجمان، وأضاف عبدالله رمضان الهدف الثالث في الدقيقة 76، بتسديدة لولبية رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة بعد تمريرة من علي مبخوت.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الجزيرة إلى 34 نقطة، واستعاد المركز الثالث سريعاً، فيما تجمد رصيد فريق عجمان عند 23 نقطة في المركز السابع.

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وفي التفاصيل، جاءت المباراة جيدة المستوى، مع أفضلية لفريق الجزيرة خلال الشوط الأول الذي هاجم فيه الفريق منذ البداية، أملاً في تسجيل هدف مبكر، وحاصر فريق عجمان في منتصف ملعبه، واعتمد الأخير على الهجمات المرتدة السريعة، وأسفر هجوم الجزيرة المستمر عن الهدف الأول الذي سجله ليوناردو بيريرا في الدقيقة 24.

وبعد الهدف حاول فريق عجمان العودة للمباراة، وبادل فريق الجزيرة الهجمات، وتميز الأداء من الجانبين بالسرعة والخطورة على المرميين.

وفي الشوط الثاني، هاجم فريق عجمان أملاً في إدراك التعادل، وكاد الفريق ينجح في ذلك أكثر من مرة، ولجأ الجزيرة للهجمات المرتدة السريعة، التي أسفرت عن الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق علي مبخوت، الذي قضى على محاولات فريق عجمان لإدراك التعادل، وتسرب اليأس إلى نفوس لاعبيه، واستغل عبدالله رمضان هجمة سريعة بعد تلقيه كرة من علي مبخوت من داخل المنطقة، وسددها من لمسة واحدة بشكل رائع على يمين الحارس، مسجلاً الهدف الثالث الذي أكد فوز فريقه.