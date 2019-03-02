الامارات | 5 عوامل جعلت «تنس دبي» الأفضل عالمياً في فئة 500 نقطة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عوامل جعلت «تنس دبي» الأفضل عالمياً في فئة 500 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة لبطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، الإيرلندي كولم ماكلوكلين، عن خمسة عوامل صنعت من «تنس دبي» للرجال التي يسدل الستار عن نسختها الـ 27 اليوم، الأفضل عالمياً بتاريخ بطولات اللاعبين المحترفين لفئة الـ 500 نقطة.

وقال ماكلوكلين لـ «الإمارات اليوم»، إن: «عوامل عدة كان لها الأثر البالغ في صناعة تاريخ البطولة المقامة منذ ولادتها عام 1993 على ملاعب»سوق دبي الحرة«في القرهود بدبي، ومنحها مكانتها المرموقة على الساحة العالمية، بدءً من مشاركة 19 بطلاً عالمياً على مدار تاريخها الممتد لأكثر من ربع قرن، وصولاً لكونها أول بطولة عالمية روجت لمنافساتها من على مهبط طائرات، إلى جانب الوجود المستمر للظاهرة السويسري روجيه فيدرر الذي يعد اللاعب الأكثر تتويجاً على العالم بألقاب بطولات فئة 500 نقطة برصيد 23 لقباً منها سبعة في دبي، وانتقالاً عن كونها تمنح ثاني أعلى جوائز مالية بعد بطولة بيغين الصينية، وانتهاءً بأيقونة الزوجي الهندي ماهيش بوباثي الذي يعد ثالث أعظم لاعب بتاريخ اللعبة في هذه الفئة والذي سبق له الفوز في دبي بأربعة مناسبات مختلفة مع أربعة زملاء مختلفين».

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