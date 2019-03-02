الامارات | الرميثي على رأس القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات رئاسة «الآسيوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الرميثي على رأس القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات رئاسة «الآسيوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أمس، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القائمة النهائية للمرشحين للمناصب الآسيوية للدورة الانتخابية «2019-2023»، بعد مراجعتها من قبل اللجنة الانتخابية بالاتحاد القاري، واعتماد لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي للعبة المرشحين لمقاعد «فيفا».

ويأتي على قائمة المرشحين لمنصب الرئاسة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي ممثلاً للإمارات، والرئيس الحالي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن البحرين، والقطري سعود المهندي.

Advertisements

وتشمل الانتخابات القارية المقررة في المقر الرئيس للاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور 6 أبريل المقبل، بجانب رئاسة الاتحاد، النواب الخمسة لرئيس الاتحاد، وستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي، بينهم عضوة من عضوات المكتب التنفيذي في الآسيوي، وخمس عضوات في المكتب التنفيذي، وتسعة أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للآسيوي.

وأكد الاتحاد في بيان صحافي، أن اللجنة الانتخابية قامت بإجراء فحوص أهلية على المرشحين لمناصب الاتحاد، كما أجرت لجنة مراجعة فيفا تقييماً للأهلية للمرشحين لشغل مناصب مجلس فيفا.