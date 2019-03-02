الامارات | «الفيكتوري تيم» تكشف عن زورقي النزهة 27 و34 قدماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفيكتوري تيم» تكشف عن زورقي النزهة 27 و34 قدماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الفيكتوري تيم عن زورقي النزهة 27 و34 قدماً الجديدين كلياً، وذلك في النسخة الـ27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2019، الذي أقيم أخيراً على قناة دبي المائية بجميرا.

وتتنوع القوارب المعروضة بين قوارب صيد، وزوارق سباقات سرعة، وزوارق ترفيهية صغيرة، ويخوت فاخرة بطول 50 متراً (164 قدماً)، ويضم المعرض كل الأشياء المتعلقة بالأناقة والرياضات البحرية، وكل ما يتعلق بالبحر.

ويعتبر زورقا مؤسسة الفيكتوري تيم الجديدان من أحدث الإصدارات والابتكارات، التي تقدمها المؤسسة في مجال سباقات الزوارق السريعة والرياضات البحرية، كعلامة عالمية رائدة في مجال تصميم وتصنيع الزوارق السريعة على مستوى العالم.

ويمزج الزورقان بين الفخامة والسرعة والرفاهية، ويمتازان بأحدث المواصفات العالمية التي سخرتها مؤسسة الفيكتوري في صناعتهما بخبرتها الكبيرة التي تمتد لأكثر من 30 عاماً، في مجال صناعة الزوارق السريعة.

ويعد زورق النزهة 27 قدماً خليطاً بين السرعة والأداء، وصنع وفق أحدث مواصفات وتكنولوجيا زوارق السباق السريعة والرفاهية الحديثة، إذ يصل طوله إلى 27 قدماً، ويتسع لخمسة أشخاص، إضافة إلى أنه يشتمل على جميع وسائل الراحة والأمان، ومزود بمحركي ميركوري (600 حصان)، وتصل سرعته لأكثر من 120 ميلاً في الساعة.

وعلى الجانب الآخر يتسم زورق النزهة 34 قدماً بالسرعة والرفاهية بمميزات تكنولوجية كثيرة ووسائل الرفاهية المعاصرة، ويبلغ طوله 34 قدماً، ووزنه قرابة 2.2 طن، ويستوعب ستة أشخاص على متنه، ويضم محركين ميركوري (800 حصان)، لتفوق سرعته 120 ميلاً بالساعة.

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خبرات احترافية

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر بن حريز، أن المؤسسة تسخر جميع خبراتها التراكمية والاحترافية في مجال تصنيع الزوارق السريعة، لأجل تقديم منتج إماراتي عالمي متميز في مجال تصنيع وتسويق الصناعة الإماراتية، التي تتطور من عام إلى آخر بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة.

وقال في تصريحات صحافية إن المشاركة في معرض دبي العالمي للقوارب بهذين الزورقين من التصنيع الإماراتي، من شأنها أن تسلط الضوء أكثر على الصناعة الإماراتية العالمية في مجال زوارق السباقات السريعة.

وأشار حريز المر بن حريز إلى أن تصميم زورقي النزهة، يمتاز بالعديد من مميزات الأمن والسلامة في السباقات البحرية، إلى جانب الرفاهية العصرية والسرعة والقوة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، محمد المطيوعي، إن المؤسسة أصبحت تملك تكنولوجيا متطورة جداً في صناعة الزوارق السريعة، حيث استقطبت اهتماماً عالمياً كبيراً.

- «تصميم زورقي النزهة يمتاز بالعديد من مميزات الأمن والسلامة، في السباقات البحرية». حريز المر بن حريز