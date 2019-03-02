الامارات | سباق دبي للدراجات المائية يشد الجمهور في جميرا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار اليوم إلى شواطئ جميرا، التي تحتضن منافسات سباق دبي للدراجات المائية، الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات 2019، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2018-2019. ويقام الحدث الكبير اليوم بالتعاون مع اللجنة المنظمة للدورة 27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2019، وبالتزامن مع اليوم الختامي للمعرض الكبير، وذلك بالقرب من موقع الحدث في قناة دبي المائية بمحاذاة شاطئ «الفورزيزون» والمعلم الجديد «بولغاري». وتحظى المنافسات بمشاركة 60 متسابقاً يمثلون نخبة نجوم وأبطال العالم من مختلف قارات العالم، يمثلون بلدان بريطانيا وفرنسا والسويد والدنمارك والنمسا والمجر واليابان والكويت ومصر والمغرب، إضافة إلى أبطال الإمارات. وسيتنافس المشاركون على المراكز الأولى في الفترتين الأولى والثانية على فئات واقف وجالس على فترتين صباحية ومسائية في فئات واقف محترفين جي بي 1 وجالس جي بي 3 (مواطنين) وواقف جي بي 2 وواقف مخضرمين جي بي 2 ستوك وجالس جي بي 2 وواقف جي بي 3 (3) ناشئين 13-15 سنة وواقف جي بي 3 (2) ناشئين 10-12 سنة وواقف جي بي 3 (1) ناشئين وجالس جي بي 4 سبارك وجالس جي بي 1 محترفين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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