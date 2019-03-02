الامارات | الوحدة يغادر إلى طشقند اليوم استعداداً للقاء لوكوموتيف

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يغادر إلى طشقند اليوم استعداداً للقاء لوكوموتيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر، صباح اليوم، بعثة فريق الكرة بنادي الوحدة، على متن طائرة خاصة عبر مطار أبوظبي الدولي، متجهة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، للقاء فريق لوكوموتيف بعد غد، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا. وستعود بعثة الفريق إلى البلاد بعد أداء المباراة مباشرة، بحسب ما جاء في بيان صحافي للنادي.

وسيؤدي الفريق تدريبين بالعاصمة طشقند، الأول مساء اليوم، بعد وصول الفريق مباشرة، والثاني غداً على ملعب المباراة. من جانب آخر اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي طاقم حكام من كوريا الجنوبية لإدارة المباراة، ويتكوّن من كوهي ونغ جين للملعب ويون كوانج يول وبارك سانغ جون للخطوط، ومعهم كيم هي جون حكماً رابعاً.

ويراقب المباراة شيونغ هين شونغ من هونغ كونغ، فيما يراقب الحكام الياباني ايشيا ماتو بورو. ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة غداً لاعتماد أهلية اللاعبين، وتحديد ألوان ملابس الفريقين والحكام، يليه المؤتمر الصحافي لمدربي الفريقين بحضور لاعب من كل فريق.