الامارات | قرعة الكأس تجنّب سان جرمان وليون النهائي المبكر

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الكأس تجنّب سان جرمان وليون النهائي المبكر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جنبت قرعة الدور نصف النهائي لكأس فرنسا في كرة القدم، التي أقيمت مساء أول من أمس، مواجهة صعبة بين باريس سان جرمان حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية وغريمه ليون، الوحيد الذي ألحق به الهزيمة في الدوري المحلي هذا الموسم.

وأوقعت القرعة ليون بمواجهة رين، فيما يتوجب على فريق العاصمة متصدر الدوري أن ينتظر آخر لقاء في الدور ربع النهائي بين نانت وفيتريه (درجة رابعة) في السادس من مارس، لمعرفة هوية منافسه المقبل في نصف النهائي.

وفي حال فوز نانت سيخوض الـ«كاناري» اللقاء على ملعب «بارك دي برانس»، فيما سيتوجب على سان جرمان الانتقال إلى ملعب فيتريه في حال فوز الأخير.

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ولم يواجه سان جرمان، الذي خسر لقبه في كأس الرابطة الفرنسية أمام غانغان 1-2 في ربع النهائي، أي صعوبة للتأهل للمربع الذهبي للكأس، بعدما تخلص بسهولة من ضيفه ديجون 3-صفر الثلاثاء، بفضل ثنائية لاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وتأهل ليون لنصف النهائي بفوزه على كاين 3-1 الأربعاء، فيما تغلب رين على ضيفه أورليان من الدرجة الثانية 2-صفر في ربع النهائي. وتقام مباريات نصف النهائي 2 و3 أبريل المقبل.