الامارات | «إسبوليني» يمنح «غودولفين» كأس «ند الشبا» في ميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسبوليني» يمنح «غودولفين» كأس «ند الشبا» في ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الجواد «إسبوليني» إسطبلات «غودولفين» العالمية كأس بطولة «ند الشبا» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2810 أمتار عشبية «غروب 3»، وجرت في الشوط الرابع والرئيس من السباق التاسع في موسم سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أول من أمس على مضمار ميدان، ورعت أشوطه السبعة «ديستريكت وان»، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و175 ألف دولار، تنافس على حصد ألقابها 80 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

كما شهد السباق، في شوطه الافتتاحي، تألق الجواد «إيه إف ماهر» لخالد النابودة، بالفوز بلقب الجولة الثالثة من بطولة «كاس آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة «غروب 1» لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزها 95 ألف دولار، وتعد بمثابة البروفة المصغرة لسباق «تحدي كحيلة كلاسيك» في 30 مارس المقبل، ضمن أشواط كأس دبي العالمي، الأمسية الأغلى في سباقات الخيل على العالم، قبل أن يتمكن المهر «سبورتينغ تشانس»، لعبدالله المنصوري، من الفوز بلقب بطولة «ميدان كلاسيك» التي جرت في الشوط الثاني، وخصصت للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر عشبي لفئة القوائم، وبلغ إجمالي جوائزها 175 ألف دولار.

وفي تفاصيل البطولات الكبرى للسباق، عرف الفارس مايكل بارزالونا كيفية قيادة الجواد «إسبوليني» لانتزاع فوزٍ صريح ببطولة «كأس ند الشبا»، البالغ إجمالي جوائزها 300 ألف دولار، وذلك بعد أن حافظ بارزالونا على قدرات «إسبوليني» طوال مراحل الشوط، قبل أن يطلق له العنان في الأمتار الـ600 الأخيرة، قاطعاً خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و55 ثانية و96 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ 10 أطوال ونصف الطول عن زميله في الإسطبل «ريد جاليليو»، الذي يشرف على تدريبه سعيد بن سرور، وقاده الفارس باتريك كوسجراف للمركز الثاني، قبل أن تكمل خيول «غودولفين» الثلاثية بحلول الجواد «بن بطوطة» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة الفارس كريستوف سميلون في المركز الثالث.

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وفي ثالثة جولات «كأس آل مكتوم» للخيول العربية الأصيلة، خالف الجواد «إيه إف ماهر»، بإشراف المدرب إرنست أورتيل، التوقعات التي صبت لمصلحة بطل الجولة الثانية «جوشوك»، التي حققها نهاية يناير الماضي، بعد أن نجح الفارس تاغ أوشيه في قيادة «إيه إف ماهر» لقطع مسافة 2000 متر رملي للشوط الافتتاحي بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و17 ثانية و40 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن الجواد «زياد» المملوك لـ«ياس لإدارة السباقات»، بإشراف المدرب جان دي روال، الذي قاده الفارس ريتشارد مولن للمركز الثاني، وليذهب المركز الثالث لـ«جوشوك» المملوك لإسطبلات العجبان، وإشراف المدرب عبدالله الحمادي، وتولى قيادته الفارس فرناندو جارا.

وفي بطولة «ميدان كلاسيك»، حسم المهر «سبورتينغ تشانس»، بإشراف المدرب سايمون كريستوفرد، انتصاره في الأمتار الأخيرة من الشوط الثاني، بعد أن قاده الفارس باتريك كوسجراف لقطع مسار الشوط الثاني بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية و31 جزءاً من الثانية، بفارق رقبة عن المهر «جولدن جاكوار» لنقابة فينكس للسيدات، الذي أشرف عليه المدرب أحمد بن حرمش، وقاده الفارس كونور بيسلي للمركز الثاني. وفي بقية النتائج، تمكن الجواد «أفريكان رايد» لنبيل مراد، وإشراف المدرب سايمون كريستفورد، وقيادة الفارس كريستوف سوميلون، من الفوز بلقب الشوط الثالث الذي جرى لمسافة 1600 متر على المسار الرملي، وخصص لخيول «التكافؤ»، بإجمالي جوائز بلغ 135 ألف دولار، قبل أن ينجح الجواد «دولكونغ»، للمالك الكوري لي تاي إين، وإشراف المدرب سايمون فوستر، وقيادة الفارس أوليفيه دوليز، من الفوز بلقب بطولة «كيرلين»، التي جرت في الشوط الخامس، وخصصت لخيول «التكافؤ» لمسافة 2000 متر رملي، وبلغت جوائزها 160 ألف دولار.

«هاتريك» جديد لـ «غودولفين»

واصلت خيول «غودولفين» التألق في سباقات الكرنفال، بعد أن نجحت خيول الإسطبل الأزرق في تسجيل «هاتريك»، وحصد ثلاثة انتصارات لمرة جديدة في السباقات، بعد أن أضاف الجوادان «أون ذا وارياث» بإشراف شارلي آبلبي، و«ماونتين هنتر»، بإشراف سعيد بن سرور، لقبي الشوطين السادس والسابع، اللذين خصصا للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ، وإنما لمسافتي 1400 و2000 متر عشبي، وبإجمالي جوائز بلغ 175 و135 ألف دولار على التوالي، والتي جاءت مكملة لانتصار «إسبوليني» في بطولة «كأس ند الشبا» التي جرت في الشوط الرابع.