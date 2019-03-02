شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب»: منحت «أرنولد» كرة المباراة بعد صناعته ثلاث تمريرات حاسمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه منح لاعبه الشاب ترينت ألكسندر أرنولد، كرة مباراة فريقه أمام واتفورد، تقديرا لصناعته ثلاث تمريرات حاسمة في المباراة التي فاز فيها الريدز 5-0 يوم الأربعاء.

كما ساهم زميله أندي روبرتسون في صناعة هدفين في نفس اللقاء، ويشعر كلوب أن المساهمات الهجومية هي عنصر أساسي لما يتطلبه مركز الظهير في العصر الحديث.

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وقال المدرب في مؤتمره الصحفي قبل مباراة إيفرتون: «إنه أمر مهم. هذه طبيعة كرة القدم الحديثة. إذا سألت طفلاً صغيراً عن مكانه المفضل، لا أعتقد أن الكثير من الأولاد سيقولون أريد أن أكون ظهير خلفي. لكن كرة القدم تغيرت، أصبح هذا المركز أكثر أهمية بكثير».

وأضاف: «كنت ظهيرًا لجزء كبير من مسيرتي، لم يكن الأمر مختلفًا تمامًا عما يفعله الأولاد ولكني أعرف أن هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها. يجب أن تكون قويًا دفاعيًا ولكن من ناحية أخرىيجب أن تظهر بشكل هجومي أكثر، لكي تصنع الكرات الحاسمة لزملائك داخل منطقة الجزاء، وهذا يساعد كثيرًا».

وعن تأثير ألكسندر أرنولد على وجه التحديد، أضاف كلوب: «هذه المباراة كانت استثنائية، لا أعتقد أني كنت في أي وقت من الأوقات جزءا من مباراة يصنع فيها ظهير ثلاثة أهداف. كان رائعا. أراد الحصول على كرة المباراة حتى حصل عليها. الآن دعونا نحاول تكرار هذا مرة أخرى».