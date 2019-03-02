شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للمباراة: الإسماعيلي بزيه التقليدي وشباب قسنطينة بالأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مساء اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري، بأحد فنادق مدينة قسنطينة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي، مباراته ضد شباب قسنطينة الجزائرى بزيه الأساسي «الأصفر»، بينما سيلعب نادى الشباب بقميصه «الأخضر»، في المباراة التي ستقام غدًا السبت، بدورى أبطال أفريقيا.

جاء ذلك حسب الاتفاق الذي تم بين الأجهزة الإدارية للفريقين خلال الاجتماع الفني للمباراة، الذي عقد مساء الجمعة بأحد فنادق قسنطينة.