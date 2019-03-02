خبير تحكيمي يأكد صحة هدف السومة في الإتحاد

صرح الخبير التحكيمي محمد فودة، عن صحة هدف مهاجم الأهلي، عمر السومة، في مرمى اتحاد جدة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكمل فودة في تصريحات تلفزيونية، أن السومة لعب الكرة بكتفه، وهو ليس جزءا من اليد، ولهذا فإن الهدف صحيح.

واعتبر أن قرارات الحكم السلوفيني دامير سكومينا، كانت في مجملها صحيحة، مضيفا أن هناك بعض الملاحظات عليه منها إغفاله منح إنذار لكل من سعود بعد الحميد (الدقيقة 12)، وزياد الصحفي (الدقيقة 42)، ثنائي الاتحاد، للتدخل الخشن على لاعبي الأهلي.

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وانهى: "كذلك لم يمنح الحكم لاعب الأهلي عبد الفتاح عسيري، ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء بعد عرقلته في الدقيقة 45".

وحسم التعادل (1-1) ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، لحساب الجولة الـ22 من الدوري السعودي.