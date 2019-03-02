غياب ثلاثي برشلونة عن كلاسيكو الليجا

قام المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي، ، قائمة الفريق التي ستواجه ريال مدريد في الكلاسيكو، غدًا السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة، تواجد البرازيلي آرثر، واستبعاد الثلاثي جان كلير توديبو، سيرجي سامبر، كيفين برينس بواتينج.

وضمت القائمة، كلاً من: تير شتيجن، سيلسين، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا، موريلو، لينجليت، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، فيدال، ألينيا، مالكوم، آرثر، سواريز، ميسي، ديمبيلي.

ويعتلي برشلونة، صدارة ترتيب الليجا بـ57 نقطة، بينما يحل ريال مدريد، ثالثًا بـ48 نقطة.