شكرا لقرائتكم سييرا: بريوفيتش يضيف الكثير هجومياً.. وراضٍ عن الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى التشيلي خوزيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة عن سعادته بالعودة إلى النادي، مضيفا بأنه راض عن مستوى الفريق الفني خلال مواجهة يوم الجمعة، كما أكد على أهمية المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش.

وقال المدرب التشيلي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: سعيد بعودتي إلى الاتحاد، ودخلنا اللقاء رغبة في الفوز ولم نفقد الأمل حتى النهاية، كما أن المستوى الفني بين الفريقين كان متساويا، وأضعنا هدفا محققا بعدما سجلوا التعادل.

وأضاف سييرا وقال: بريوفيتش قدم مباراة فنية على مستوى عال واستمراره في العمل سيضيف للفريق المزيد من النواحي الهجومية، ويجب أن نواصل على هذا المستوى طوال المرحلة المقبلة ولن نرضى بالمستوى دون النتيجة، كما أن عودة المصابين ستدعم الفريق.