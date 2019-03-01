شكرا لقرائتكم إيمري: على أوزيل الحفاظ على مستواه ليعود أساسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أوناي إيمري مدرب أرسنال يوم الجمعة إن مسعود أوزيل لاعب الوسط عليه أن يحافظ على ثبات مستواه ويظهر رغبته في العودة للتشكيلة الأساسية للفريق بشكل أكبر لكن المدرب الإسباني رفض الكشف عما إذا كان صانع اللعب سيبدأ مباراة توتنهام هوتسبير يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك أوزيل أساسيا 14 مرة في إجمالي 28 مباراة خاضها الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم وغالبا ما ظهر كبديل بسبب الإصابة أو بسبب المرض. لكن إيمري كان يضعه أيضا بين البدلاء في بعض المباريات مفضلا عليه لاعبين آخرين.

وعاد اللاعب الألماني البالغ عمره 30 عاما إلى التشكيلة الأساسية ليعيد بث الحماس في وسط الملعب في فوز أرسنال 5 - 1 على بورنموث في الدوري يوم الأربعاء الماضي. ولعب أوزيل المباراة كاملة وسجل هدفا وصنع آخر.

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وقال إيمري للصحفيين يوم الجمعة قبل قمة شمال لندن بين الناديين "أهم شيء بالنسبة لي هو أن يكون اللاعب جاهز بدنيا لخوض المباراة وأن يكون لديه الرغبة في المشاركة، أعتقد أن مسعود يملك هذا إذا قررنا الدفع به، كان يعاني من إصابات ومنها إصابة في الظهر. كان مريضا. تحدثت معه وأخبرته أنه سيكون أكثر فائدة للفريق إذا نجح في الحفاظ على ثبات مستواه والانتظام في التدريبات والتمتع بالثقة في خوض المباريات. نحن نعد خطة للعديد من المباريات وكل مباراة مختلفة عن الأخرى. إن كانت المباراة على ملعبنا أو خارجه فالأمر يعتمد على موقعنا في جدول الترتيب في كل مباراة".

وحقق أرسنال خمسة انتصارات في آخر ست مباريات في الدوري ويدرك إيمري جيدا أن فوز أرسنال يوم السبت سيقلص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع توتنهام صاحب المركز الثالث والذي خسر آخر مباراتين.

وأضاف إيمري "كل مباراة نخوضها تمنحنا فرصة حصد ثلاث نقاط. كان الفارق بين أرسنال وتوتنهام عشر نقاط قبل أسبوعين فقط والآن أصبح أربع نقاط. فرصتنا الكبرى هي أن نخوض المباراة بكل ثقة. خسر توتنهام في آخر مباراتين لكن الفريق يقدم موسما كبيرا، علينا أن نخوض المباراة بكل ثقة. ولكن علينا أيضا ابعاد تفكيرنا عن أي شيء بخلاف التركيز على خطة المباراة".