شكرا لقرائتكم سولاري: متعطشون لخطف نقاط برشلونة في الكلاسيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب نادي ريال مدريد الإسباني أن فريقه "نهض مجددا" بعد خسارته أمام غريمه برشلونة صفر - 3 يوم الأربعاء على أرضه في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس الذي "أصبح من الماضي".

وقال سولاري عشية مواجهة برشلونة مجددا في مدريد لكن في الدوري المحلي "نهضنا مجددا ومتعطشون للنقاط. الروزنامة أو القدر جعلنا نواجه الخصم نفسه مجددا. هذا كلاسيكو الكرة الإسبانية الكبير. سنقاربه بنفس الرغبة والروحية كالمباراة السابقة محاولين تحسين ما يمكن تحسينه". ويتخلف ريال ثالث الترتيب عن برشلونة بفارق تسع نقاط.

وشدد مدرب فريق الرديف سابقا والذي تمت ترقيته بعد إقالة جولن لوبيتيغي إثر الخسارة القاسية ضد برشلونة 1 - 5 في ذهاب الدوري "لم نسجل في مباراتنا الأخيرة، لكن نجحنا بذلك من قبل. المباراة السابقة أصبحت من الماضي.. بعض الكرات كان يجب أن تهز الشباك لكن هذه كرة القدم".

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وسيطر الريال على المباراة وفرصها في الشوط الأول ومطلع الثاني، قبل أن تهتز شباكه ثلاث مرات ليتأهل برشلونة 4 - 1 بمجموع المباراتين إلى النهائي.

واعتبر سولاري أن "إنهاء الهجمات في منتصف ملعب الخصم عنصر هام في كرة القدم. سننكب على ذلك مع تشكيلتنا الرائعة والمليئة باللاعبين الكبار".

وعن وضع جناحه الويلزي غاريث بيل على مقاعد البدلاء واحتفالاته الفاترة بعد التسجيل، قال سولاري "لست متفقا مع فكرة أنه لا يلعب كثيرا. منذ عودته من الإصابة (نهايةيناير) خاض غاريث بيل كل المباريات وسجل عدة أهداف. كان أساسيا في كأس العالم للأندية (في ديسمبر) وحاسما في إحراز اللقب الأخير في دوري أبطال أوروبا.. الجميع يعرف غاريث والجماهير تدرك أن بيل قدم الكثير لهذا النادي".