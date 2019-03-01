كالياري يطيح بإنتر ويسدي خدمة لجاره ميلان

اسماء السيد - أسدى كالياري خدمة لميلان الرابع عندما حقق فوزا مستحقا على جاره ضيفه إنتر ميلان 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق كالياري فوزه السادس هذا الموسم وثأر لخسارته أمام إنتر بثنائية نظيفة ذهابا في 29 أيلول/سبتمبر الماضي فرفع رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى المركز الرابع عشر مبتعدا عن المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، مني إنتر ميلان بخسارته السابعة هذا الموسم والثالثة في مبارياته السبع الأخيرة التي حقق خلالها فوزين فقط فتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الثالث وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز جاره ميلان (45 نقطة) على ضيفه ساسوولو غدا السبت.

كما أن إنتر ميلان بات مهددا بلحاق روما (44 نقطة) به في حال فوز الأخير على جاره لاتسيو غدا أيضا في دربي العاصمة وإحدى قمتين في المرحلة بعد يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة ومضيفه نابولي الوصيف والمقررة الأحد.

وجاءت خسارة إنتر ميلان قبل 6 أيام على رحلته إلى ألمانيا لمواجهة إينتراخت فرانكفورت في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل.

واستمر غياب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن صفوف إنتر ميلان منذ سحب شارة القائد منه منتصف الشهر الماضي لخلاف مع إدارة النادي حول تجديد عقده.

وكاد ارتور يونيتا يفتتح التسجيل لكالياري بارتماءة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الدولي الكرواتي السابق المخضرم داريو سرنا (36 عاما) مرت بجوار القائم الأيمن للحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (10).

ورد إنتر ميلان بتسديدة على الطاير من داخل المنطقة للكرواتي ايفان بيريسيتش اثر تمريرة من دانيلو دامبروزيو بين يدي الحارس أليسيو كرانيو (11).

وكاد ليوناردو بافوليتي يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من هاندانوفيتش وشتتها المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار (15).

ونجح كالياري في افتتاح التسجيل عندما ارتقى لوكا تشيبيتيلي لكرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها لوكا تشيغاريني وتابعها برأسه على يمين هاندانوفيتش (31).

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وأنقذ هاندانوفيتش مرماه من هدف ثان بإبعاده رأسية قوية للبرازيلي جواو بدرو غالفاو فتهيأت أمام باولو فاراغو الذي سددها بغرابة فوق العارضة (32).

ونجح إنتر ميلان في إدراك التعادل عندما مرر البلجيكي راديا ناينغولان كرة عرضية تابعها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز برأسه بين ساقي الحارس (38).

ومنح بافوليتي التقدم مجددا لكالياري عندما استغل كرة عرضية من سرنا فسددها قوية بيمناه على الطاير من داخل المنطقة على يسار هاندانوفيتش (43).

وأنقذ كرانيو مرماه من هدف التعادل عندما تصدى لتسديدة ماتيو بوليتانو من داخل المنطقة (55)، ثم تصدى لتسديدة الأوروغوياني ماتياس فيسينو من مسافة قريبة (55).

وأهدر البديل الإسباني بورخا فاليرو فرصة سهلة لإدراك التعادل عندما تهيأت أمامه كرة داخل المنطقة سددها فوق العارضة (83)، ثم أنقذ كرانيو مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة من مسافة قريبة لمارتينيز (85).

وحصل كالياري على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة عندما تعرض البديل البلغاري كيريل ديسبودوف للعرقلة داخل المنطقة من سكرينيار داخل المنطقة فانبرى لها بافوليتي فوق العارضة (90+2).

ويلعب السبت أيضا إمبولي مع بارما.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات تورينو مع كييفو، وسبال مع سمبدوريا، وأودينيزي مع بولونيا، وجنوى مع فروزينوني، وأتالانتا مع فيورنتينا.

ملخص المباراة: