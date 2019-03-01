كيف يظهر الأهلي أمام بتروجيت؟ توأمة استثنائية.. وتغيير رباعي

مصراوي - كتب - محمد همام:
يستعد الأهلي يوم الإثنين المقبل لمواجهة بتروجيت في مباراة من المقرر أن تقام على ملعب بتروسبورت ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري.
الأهلي يبحث عن الفوز التاسع على التوالي عندما يواجه الفريق البترولي، حيث استطاع الأحمر أن يحقق 8 انتصارات متتالية بمسابقة الدوري كان آخرها الفوز على الجونة (2-1).
مباراة الإثنين ستكون بمثابة اختبار جديد للمدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في ظل غياب أكثر من لاعب لأسباب مختلفة، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في التقرير...
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