تقرير.. ماذا ينتظر صلاح في مارس مع ليفربول؟

مصراوي - كتب - محمد همام:

اختتم محمد صلاح نجم ليفربول شهر فبراير بنهاية لم تكن سعيدة بعدما فشل في التسجيل آخر مباراتين بالدوري أمام مانشستر يونايتد وواتفورد الأمر الذي جعله يخسر صدارة هدافي الدوري ليكون في وصافة الترتيب بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ18 هدف.

صلاح خاض في الشهر المنقضي خمس مباريات مع ليفربول بواقع أربع لقاءات في الدوري ومباراة في دوري أبطال أوروبا أحرز خلالها هدفًا وحيدًا كان في شباك بورنموث.

وسيكون أمام صلاح العديد من التحديات سواء على المستوى المحلي أو...