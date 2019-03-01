MBC تشعل نار الخلافات بين محمد صلاح واتحاد الكرة

اليوم السابع - كتب أسماء عمر

لجأ مهيب عبد الهادى مقدم برنامج " اللعيب" على قناة MBC لممارسة هوايته المفضلة باللعب على وتيرة نشر الأخبار " الساخنة " دون النظر لمصدقية هذا الخبر من عدمه، إلى جانب اللجوء للوقيعة بين اتحاد الكرة وبين أحد نجوم الكرة العالمية و العربية و المصرية مؤخراً وهو محمد صلاح لاعب الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزى الذى يسير بخطوات ثابتة وهادئة منذ فترة ويحرص عن البعد عن المشاكل والأزمات، قبل أن يتفاجئ المتابعون على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الرياضة تحديداً بهجوم وانتقاد حاد من...

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