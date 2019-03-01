مدرب شباب قسنطينة الجزائري: الإسماعيلي ليس لديه ما يخسره.. وسنلعب للفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الفرنسي دينيس لافاني، المدير الفني لشباب قسنطينة الجزائري، إنه طالب لاعبيه بضرورة حسن بطاقة التأهل بالفوز على الإسماعيلي للحصول على قسط من الراحل، مبديًا ثقته في لاعبيه لتجاوز عقبة الإسماعيلي.

ويستضيف شباب قسنطينة الجزائري نظيره الإسماعيلي مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني لشباب قسنطينة الجزائري ـ خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت بخصوص المباراة ـ :" الإسماعيلي ليس لديه ما يخسره فلذلك سيلعب من أجل الفوز سعيًا للمنافسة على الصعود إلى الدور التالي".

وعلى الجانب الآخر قال قائد الفريق الجزائري، إن مباراة الإسماعيلي صعبة للغاية، منوهًا إلى استعدادهم جيدًا للمباراة لإنهاء الصعود عن المجموعة الثالثة مبكرًا.