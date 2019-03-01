مدرب الإسماعيلي يتحدث عن.. صعوبة لقاء قسنطينة الجزائري.. ضغط المباريات.. وغياب محمود متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال البلجيكى سيدومير يانفيسكي، المدير الفنى للإسماعيلي، إن مباراتهم أمام شباب قسنطينة الجزائري صعبة، مشددًا على عدم وجود بديلاً أمامهم سوى الفوز.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا مساء يوم السبت على نظيره شباب قسنطينة الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وتابع سيدومير يانفيسكي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عُقد اليوم الجمعة:" لا بديل سوى الفوز في هذة المباراة لضمان الحفاظ على حظوظ فريقه فى المنافسة لخطف أحد بطاقتين التأهل للدور التالي"، مشيرًا إلى أن فريقه يُعاني بسبب ضغط المباريات ولكنهم يتعاملون مع الأمر بشكل احترافي لتجنب الإرهاق والإجهاد للاعبين.

وأتم المدير الفني للإسماعيلي حديثه بالإشارة إلى أن أي مدرب سيُعرب عن حزنه لغياب لاعب بقدرات محمود متولي، في مثل هذه المباريات ولكن باقي زملائه جاهزين لتلك المواجهة.

وكان محمود المتولي، قد أُصيب في مباراة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما