عمر خربين بعد هدف السومة في شباك الاتحاد: أنت باختصار أسطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أشاد الدولي السوري عمر خربين، لاعب بيراميدز بمستوى مواطنه عمر السومة، لاعب أهلي جدة السعودي، بعد أداء الأخير وتسجيله هدفا رائعا في شباك الاتحاد.

وسجل السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، هدفا رائعًا في شباك اتحاد جدة مع حلول الدقيقة 78، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ 22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وكتب خربين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر":" لا ينتقدك الا جاهل ولا ينتقص منك الا ناقص الكبير دائماً يبقى كبير".

وأضاف:" دائما كل ما أحتاجك الأهلي وجدك لأنك باختصار الأسطورة".

هدف السومة على طريقة البرازيلي ريفالدو، جاء بعدما استلم كرة داخل منطقة جزاء الاتحاد وظهره للمرمى وهيأ الكرة بصدره، وسددها بضربة خلفية مزدوجة، سكنت شباك حارس الاتحاد الذي اكتفى بالمشاهدة.