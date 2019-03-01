باهر المحمدي يتحدث عن.. فرص الإسماعيلي للتأهل.. الوضع الصعب لفريقه.. وتمثيل المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، إن فريقه يدخل المباراة القادمة أمام شباب قسنطية الجزائري وشعاره الفوز، مشددًا على صعوبة اللقاء في الوقت ذاته.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا مساء يوم السبت على نظيره شباب قسنطينة الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وتابع المحمدي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عُقد مساء اليوم الجمعة ـ قائلاً:" الجميع يعلم مدى صعوبة اللقاء ولكن لابد من بذل قصارى جهدهنا للتمسك بآمال المنافسة على التأهل من المجموعة الثالثة فظروف إقصاء الفريق من البطولة قبل العودة مجددًا سبب رئيسي في الوضع الحالي فالإسماعيلي لا يستحق هذا العقاب نظرًا لتاريخه وشعبيته الكبيرة"..

وبسؤاله عن التمثيل الدولى أشار لاعب الإسماعيلي إلى أنه شرف لأى لاعب فيمنحه حافز ودافع قوي لتقديم أفضل ما لديه مع فريقه للحفاظ على مكانته بالمنتخب.

وكان خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر قد اختار باهر المحمدي للتواجد معه مرة أخرى بمعسكره المقبل.