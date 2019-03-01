رد فعل كهربا بعد قرار جروس باستبعاده من قائمة الزمالك لمباراة بترو أتلتيكو

خضع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك، للتحقيق يوم أمس الخميس بالنادي، بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي.

ونفذ كهربا عقوبة التدريب منفردًا، بعد تلك الواقعة.

وتدرب كهربا في مقر النادي ظهر اليوم، في صالة الجيم، بينما سافرت بعثة الفريق إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو.

ونشر اللاعب صورة له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام برفقة أحمد زاهر إداري الفريق السابق.