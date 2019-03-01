خضع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي الزمالك، للتحقيق يوم أمس الخميس بالنادي، بعد واقعة البصق على الجماهير في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي.
ونفذ كهربا عقوبة التدريب منفردًا، بعد تلك الواقعة.
وتدرب كهربا في مقر النادي ظهر اليوم، في صالة الجيم، بينما سافرت بعثة الفريق إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو.
ونشر اللاعب صورة له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام برفقة أحمد زاهر إداري الفريق السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر رد فعل كهربا بعد قرار جروس باستبعاده من قائمة الزمالك لمباراة بترو أتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.