لاعب سموحة ينضم إلى منتخب السنغال

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة تلقي ناديه خطابا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. وقال عامر تم دعوة الاعب الشيخ بامبا لاعب نادي سموحة للانضمام لمنتخب السنغال تحت ٢٣ سنة. ويشار إلى أن سموحة تعاقد مع بامبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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